Pieter Timmers stapt in het huwelijksbootje

Door: redactie

3/09/16 - 13u48

© photo news.

Zilveren medaillewinnaar Pieter Timmers en zijn vriendin Elle De Leeuw hebben elkaar deze middag op het Antwerpse stadhuis eeuwige trouw gezworen. Ze deden dat met een kleine honderd vrienden en familieleden.

Pieter en Elle arriveerden op de Grote Markt in een knalrode oldtimer Fiat 124 cabrio. Elle schitterde in haar witte kanten huwelijksjurk, Pieter had gekozen voor een klassieke look, beetje Franse stijl: blauw hemd, bretellen en bruine broek.



Het kersverse echtpaar, dat al drie jaar samenwoont op de VIIde Olympiadelaan op het Antwerpse Kiel, wilde geen pottenkijkers op de trouwceremonie. Er werden geen journalisten toegelaten.