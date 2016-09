Fans van KV Kortrijk kunnen zich weldra vergapen aan deze sensuele blondine (én haar vlotscorende spits)

Door: Glenn Bogaert

3/09/16 - 08u00

© Instagram Lars Veldwijk.

Niet alleen bij topclubs als Anderlecht en Standard draaide de transfermolen extra rondjes, ook bij KV Kortrijk was er op de slotdag van de zomermercato nog heel wat beweging. Meest in het oog springende aanwinst is ongetwijfeld Lars Veldwijk. De 25-jarige Nederlandse spits moet een garantie op doelpunten worden en kan alvast fraaie statistieken voorleggen. Maar er is nog meer fraais waar de nieuwe 'Kerel' mee kan uitpakken.

© anp. © anp. © anp.

De van het Engelse Nottingham Forrest overgekomen targetspits van 1m96 brengt namelijk sympathiek volk mee naar ons land, zijn bevallige vriendin Kelly Loef. U voelt de woordspeling al komen, met deze deerne aan zijn zijde zal hij niet alleen op het veld heel wat volk de loef afsteken. In het Guldensporenstadion krijgen ze er dus naast een (top)spits ook een gratis WAG bij. Op Instagram blijkt alvast dat charmante Kelly een echte familievrouw is want naast foto's waarop ze zelf de show steelt, is er ook véél ruimte voor kiekjes van zoontje Mason.



Regelrechte attractie?

Op sportief en extrasportief heeft de West-Vlaamse club dus een uitstekende zaak gedaan want Veldwijk heeft echt wel een neus voor goals. Bij Excelsior Rotterdam was hij in de Nederlandse tweede klasse goed voor 30 goals in 38 wedstrijden. Het leverde hem een mooie transfer naar Engeland op, al werd hij door Nottingham wel uitgeleend aan PEC Zwolle. Ook bij de verrassende club van Roy Jans vond Lars Veldwijk vlotjes de weg naar doel. Vorig seizoen goed voor maar liefst 14 doelpunten en 10 assists. De rijzige aanvaller heeft dus alle kwaliteiten en adelbrieven om in het Guldensporenstadion uit te groeien tot een regelrechte attractie. En dat onder twee goedkeurende ogen van zijn blonde levensgezellin.