Gennaro Gattuso trekt na amper één maand ontslag alweer in bij Pisa

De Italiaanse oud-international Gennaro Gattuso (38) is alweer actief als trainer van de Italiaanse tweedeklasser Pisa. De voormalige middenvelder van AC Milan diende vorige maand zijn ontslag in, omdat hij ontevreden was over het werkklimaat binnen de Italiaanse club. De ex-voetballer miste bij het bestuur vooral passie en ambitie.