Ook op de US Open is Gaël Monfils zijn knotsgekke zelve

Door: redactie

2/09/16 - 16u58

video Van topsporters is bekend dat ze alles doen om ziektes te vermijden, zeker in de aanloop naar of tijdens belangrijke evenementen. Een potje petanque spelen in de gietende regen is dan niet meteen een logische vrijetijdsbesteding, maar Gaël Monfils zou Gaël Monfils niet zijn als hij daar niet anders over zou denken.