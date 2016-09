Spelen Lombaerts en Witsel straks voor Zenit Burger King?

Axel Witsel. © getty.

Fans van Burger King kregen vandaag het heugelijke nieuws dat er tegen de zomer van 2017 het eerste restaurant van de hamburgerketen in ons land wordt geopend. Ook in Rusland wil Burger King aan populariteit winnen, zij het met een ietwat speciale strategie. Zo kreeg topclub Zenit Sint-Petersburg volgens Russische media deze week een bod van 6.8 miljoen euro binnen om de naam te veranderen in Zenit Burger King. De kans is echter klein dat Axel Witsel en Nicolas Lombaerts binnenkort met een hamburger als logo spelen.