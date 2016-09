Hoe deze Spaanse een gat in de lucht sprong na afketsen van Lombaerts' transfer naar Anderlecht

Yari Pinnewaert

2/09/16 - 11u40

Nicolas Lombaerts stond tot eergisteren nadrukkelijk in de belangstelling van Anderlecht, maar doordat Zenit boter bij de vis wou voor de Rode Duivel ketste de overgang alsnog af. Mede daardoor kreeg Ezequiel Garay, collega van Lombaerts in Sint-Petersburg, zijn transfer naar Valencia dan weer wél en daar was Tamara Gorro maar wát blij mee. De steun en toeverlaat van de Argentijnse verdediger keert zo immers terug naar haar land van afkomst en op Instagram stak ze dan ook niet onder stoelen of banken dat ze in de wolken was met die ontwikkeling. "Valencianen, Spanje, virtuele familie, ik vier met jullie mijn grote geluk, ik ga in de stad wonen die ik altijd al geweldig vond met het volk waar ik van hou, VALENCIA! Ole, ole en ole", klonk het onder meer. Ten huize Lombaerts - Nicolas en vrouw Caroline verwachten een eerste kindje - zal ongetwijfeld een ander geluid geklonken hebben...