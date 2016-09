Met dit absoluut klassegebaar toont Buffon nog maar een keer waarom hij één van de grootsten is

Yari Pinnewaert

2/09/16 - 10u22

video

Met de piepjonge Gianluigi Donnarumma (17) staat er in Italië alvast een opvolger klaar voor de 38-jarige Gianluigi Buffon en het sluitstuk van AC Milan zal dan ook een grote leemte moeten opvullen als zijn voornaamgenoot er ooit de brui aan geeft. Niet alleen qua reddingen, maar ook qua gedrag. Zo speelde de 'Squadra' gisteren een oefenpot tegen Frankrijk in het San Nicolastadion in Bari, maar de Italiaanse fans vonden het blijkbaar nodig om de Fransen van bij de eerste noten van La Marseillaise uit te fluiten. Buffon trok dat echter meteen recht: hij begon ostentatief te applaudisseren, waarna de rest van zijn ploegmaats hun kapitein ook volgden.



Ook FIFA-baas Gianni Infantino was lyrisch over het klassegebaar van de legendarische doelman. "Ik wil hem graag bedanken. Hij is groots, een waar voorbeeld. Enkele idioten hebben gefloten, waarop hij begon te applaudisseren en zijn ploegmaats volgden. Het zijn zulke voorbeelden die we moeten stellen voor de jeugd", aldus Infantino in de mixed zone na de wedstrijd.

Lees ook Frankrijk dient Italië pijnlijke nederlaag toe, Portugal smeert Gibraltar forfaitcijfers aan