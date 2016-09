"Over Martínez kan je nog niet oordelen. Over compleet gebrek aan passie bij Duivels wel. Wanprestatie"

Door: Glenn Bogaert

1/09/16 - 23u20

Het nieuwe begin is geëindigd met een fluitconcert. pic.twitter.com/HndEGFXK5o — Michiel Ameloot (@MichielAmeloot) September 1, 2016

Ontgoocheling, vertwijfeling, snoeiharde kritiek, sarcasme, ontreddering en verslagenheid. Aan emoties geen gebrek op Twitter na de valse start van de Rode Duivels onder Roberto Martínez. Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is met het oog op de WK-kwalificatiecampagne, die weliswaar volgende week dinsdag al start in Cyprus. En dat zagen ook de aandachtige ridders van de 140 tekens op de sociale media. Die toonden dat ze in tegenstelling tot onze nationale ploeg wel in supervorm waren en op scherp stonden.