Van potig matchke gesproken: zes rode kaarten bij Jong Turkije tegen Cyprus

Door: redactie

1/09/16 - 22u10

video De Sloveense scheidsrechter Mitja Zganec had het er maar moeilijk mee. De beladen wedstrijd tussen Jong Turkije en Jong Cyprus liep na afloop helemaal uit de hand. Er volgde een massale vechtpartij die maar moeilijk te volgen was. Toch gaf de ref uiteindelijk zes rode kaarten, eerlijk verdeeld over de twee ploegen.