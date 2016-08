Dejaegere kan comeback al ruiken: "Ik ben er bijna"

Door: Mike De Beck

1/09/16 - 15u27

17 maart 2016 is een dag die Brecht Dejaegere zo snel mogelijk wil vergeten. Op trainingskamp onder de Spaanse zon van San Pedro del Pinatar sloeg toen het noodlot toe bij 'Brechtje'. Plots zakte de 25-jarige voetballer door zijn knie tijdens een afwerkingsoefening. Het zware verdict: de voorste kruisbanden waren gescheurd. Nu, bijna zes maanden later, werkt de creatieve middenvelder van Gent nog steeds spijkerhard aan zijn comeback. "Ik ben er bijna, heb geduld", pende de Buffalo neer op Instagram. Voor de Gent-fans is het hopen dat de kruisbanden van 'Brechtje' het straks houden. Met het vertrek van sterkhouder Sven Kums kunnen ze een oude bekende op het middenveld namelijk goed gebruiken.