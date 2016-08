Een transfer naar de Serie A? Osvaldo wil zich liever op zijn muziekcarrière storten

Door: redactie

1/09/16 - 13u57 Bron: ANP

© pro shots.

Voormalig Italiaans international Dani Osvaldo verkiest een carrière in de muziek boven een rentree in de sport. De Italiaanse club Chievo Verona uit de serie A wilde volgens staatsomroep RAI de spits voor dit seizoen inlijven. Osvaldo, die in mei Boca Juniors transfervrij verliet, bedankte echter voor de eer en zei zich op zijn muziekcarrière te willen concentreren.