Acrobaat Stybar verzorgde gisteren mee de show op Peña Cabarga

Door: Mike De Beck

1/09/16 - 13u03

Wat een beklijvend gevecht kregen we gisteren in de voorste gelederen te zien op de Peña Cabarga. De twee topfavorieten Nairo Quintana en Chris Froome 'mano a mano' tegenover elkaar. Iemand die zich niet in de voorste gelederen met de dagzege bemoeide was Zdenek Stybar. Uiteraard is een aankomst bergop in de Vuelta geen spek voor de bek voor de sympathieke Tsjech, maar Stybar had wel iets anders gevonden om zich te amuseren. Met zijn ervaring uit het veldrijden trakteerde de 30-jarige renner van Etixx-Quick.Step de talrijk aanwezige fans dan maar op een spectaculaire wheelie bergop. Dé acrobaat bij uitstek Peter Sagan achterna.