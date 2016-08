De Jong weg uit MLS en dit filmpje toont aan dat ze dat daar niet bepaald erg vinden

Door: redactie

1/09/16 - 11u44 Bron: AD.nl

video Nigel de Jong verkaste gisteren van LA Galaxy naar Galatasaray. Dat men in Amerika niet bepaald rouwig is om zijn vertrek, blijkt uit dit filmpje. Fijntjes worden even de statistieken van de 81-voudig international opgelepeld. En die spreken niet in De Jongs voordeel.