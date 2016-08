Met Sep Vanmarcke naar de schoolpoort en dat "in flandrienstijl"

Door: redactie

1/09/16 - 08u45

Liefst 1,2 miljoen leerlingen keren vandaag terug naar de schoolbanken en dat wilde Sep Vanmarcke voor geen geld missen. De renner van LottoNL-Jumbo nam de kinderen van basisschool MAS in Deerlijk op sleeptouw door ze in zijn zog op een echt wielerparcours veilig en wel af te zetten aan de schoolpoort.

"7u10. Mijn vertrek op 1 september! Samen met de kinderen van SAM fiets ik zo meteen in flandrienstijl naar school!" Sep Vanmarcke heeft duidelijk plezier in het nieuwe schooljaar. De kasseispecialist stuurde de tweet niet zomaar de wereld in, want de 28-jarige Vanmarcke nam zijn tweewieler vanmorgen bij de hand om met heel wat kinderen naar school te begeleiden op een speciaal parcours dat er op initiatief van Sport Vlaanderen kwam.



Op het parcours van twee kilometer lang werden er echte seingevers en aankomstbogen geplaatst om de schoolgaande kinderen het gevoel te geven dat ze in een echte wedstrijd zaten. Ook een volgwagen, live commentaar, een bevoorradingspost en supporters konden niet ontbreken. Zo wil Sep Vanmarcke de kinderen aansporen om te gaan sporten.