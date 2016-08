Colombiaanse wielerwereld rouwt nadat 22-jarige belofte het leven laat in afdaling

Door: Mike De Beck

1/09/16 - 08u07

Het was zijn grote droom om ooit in het profpeloton rond te rijden, maar Diego Andrés Suta Robayo liet eergisteren het leven bij het beoefenen van zijn passie. In de tweede etappe van de nationale ronde voor beloften knalde de 22-jarige Colombiaan in de afdaling vol tegen een afsluiting aan en stierf hij ter plekke. De Colombiaanse wielerwereld is dan ook in shock.