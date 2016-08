Foutje: broer Batshuayi kondigt komst Vainqueur aan nog voor zijn club dat doet

Door: Mike De Beck

Aaron Leya Iseka kon gisteren zijn enthousiasme maar moeilijk intomen, want de 18-jarige spits was in de wolken dat William Vainqueur hem zou vervoegen bij Olympique Marseille. Meteen toen hij het nieuws te horen kreeg stuurde de broer van Batshuayi - die wordt uitgeeleend door Anderlecht - op Twitter het weetje de wereld in. Waarmee de Belg prompt met de primeur aan de haal ging. Marseille maakte namelijk goed anderhalf uur later de transfer officieel door het nieuws op Twitter aan te kondigen. Gepakt op snelheid door de aalvlugge aanvaller. Ook de overgang van Vainqueur naar Marseille is trouwens niet definitief. Het AS Roma van Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen stalt de Fransman een seizoen in de Zuid-Franse havenstad.