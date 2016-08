Schweinsteiger laat tranen de vrije loop in laatste match voor Mannschaft

video

Duitsland heeft gisteren afscheid genomen van een levende legende. Bastian Schweinsteiger, jarenlang een sterkhouder op het middenveld bij de Mannschaft, speelde zijn laatste partij ooit in het shirt van de Duitse nationale ploeg. 'Schweini' vond het na twaalf jaar en 120 caps genoeg om er een streep onder te trekken. Maar dat het met pijn in het hart was, bewezen bovenstaande beelden. De middenvelder van Manchester United kon zijn tranen niet bedwingen toen de fans zijn naam scandeerden, vlak voor de aftrap van de oefeninterland tegen Finland. Na afloop werd hij letterlijk op handen gedragen door zijn ploegmakkers. Auf Wiedersehen, Schweini!