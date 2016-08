Ontroerde moeder zal deze inspirerende foto nooit meer vergeten

Tranen rolden van haar wangen toen Leah Paske bovenstaande foto via een vriend doorgestuurd kreeg. Haar autistisch zoontje, Bo Paske, zat aan tafel te lunchen met Travis Rudolph, een American Footballspeler van de universiteit van Florida State. De 20-jarige Amerikaan zag Bo alleen zitten en besloot meteen om hem te vergezellen. Een gebaar dat de mama van Bo aanzette tot een inspirerende Facebookpost.

"Ik weet nog hoe het was toen er profspelers of spelers van de universiteiten naar onze school kwamen", vertelde Travis Rudolph. "Ik vroeg aan Bo of ik bij hem mocht komen zitten en hij antwoordde dat het goed was. Het gesprek tussen ons ging vlot. Het is echt een lieve jongen", vertelde Rudolph.



Het ontroerende gebaar zette mama Leah aan tot het schrijven van een inspirerende Facebookpost. Daarin vertelt ze over haar moeilijke tijd als scholier en hoe haar zoontje omgaat met zijn autisme. "Ik weet nog dat naar school gaan eng en moeilijk was. Nu mijn zoontje zelf naar school gaat, heb ik die gevoelens soms opnieuw. Soms ben ik dankbaar dat hij autistisch is. Dat lijkt misschien erg om te zeggen, maar ik denk dat het hem op sommige vlakken beschermt. Hij lijkt het niet te merken als mensen hem aanstaren als hij met zijn handen zwaait. Hij lijkt het niet te merken als hij niet uitgenodigd wordt voor verjaardagsfeestjes. En het lijkt hem niet te deren als hij alleen eet. Het is één van mijn dagelijkse vragen aan hem. 'Ben je verdrietig geweest vandaag?' 'Met wie heb je gegeten?' Soms antwoordt hij dat er een klasgenootje bij hem zat, maar meestal zit hij alleen. Op die dagen ben ik verdrietig voor hem, maar hem lijkt het niet te deren. Hij is een erg lief kind, met altijd een glimlach op zijn gezicht en een knuffel voor iedereen die hij tegenkomt."



"Een vriend van me stuurde deze schitterende foto vandaag naar me door. En toen ik het bijschrift zag 'Travis Rudolph is aan het lunchen met je zoon' vroeg ik wie dat was. Hij zei dat het een American Footballspeler was van de universiteit van Florida State. Toen rolden de tranen van mijn wangen. Travis Rudolph, een wide receiver van Florida State, en verschillende andere spelers bezochten vandaag de school van mijn zoon. Ik weet niet wat deze ongelooflijk vriendelijke man ertoe aanzette om met mijn zoon aan tafel te schuiven, maar ik ben blij om te zeggen dat zijn gebaar niet snel zal vergeten worden. Dit is een dag waarop ik me geen zorgen moet maken of mijn lieve jongen alleen heeft gegeten, omdat hij tegenover iemand zat die in vele ogen een held is. Travis Rudolph, ontzettend bedankt. Je hebt deze mama enorm blij gemaakt, en we zijn fans voor het leven geworden."



Toen Travis Rudolph het bericht van de mama van Bo te zien kreeg, werd hij zelf emotioneel. "Het is een toffe jongen. Ik ga elke dag tijd met hem doorbrengen. En voor de mama, als hij mijn gsmnummer wil, dan krijgt hij het."