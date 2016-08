Tomic dient vuilgebekte fan van antwoord: "Ik steek mijn ballen in je mond"

Door: Mike De Beck

31/08/16 - 10u26 Bron: news.com.au

video

Respect wordt door supporters in het tennis doorgaans hoog in het vaandel gedragen, maar een vuilgebekte fan op de US Open dacht daar gisteren tijdens het duel tussen Bernard Tomic en Damir Dzumhur anders over. De man vuurde de ene stevige quote na de andere af richting Tomic volgens de manager van de 23-jarige Australiër. "Hij viseerde Bernie gedurende de volledige eerste set. Hij zei dat hij een miet was en bij zijn vriendin met een klein poesje moest uithuilen", vertelde David Drysdale.



Genoeg om bij Tomic het bloed vanonder de nagels te halen. De Australiër die het etiket van badboy al even op zich kreeg gekleefd, kon zich dan ook niet inhouden op de baan van Flushing Meadows. "Ik steek mijn ballen in je mond", was de giftige tegenreactie van Tomic richting de tribunes. Of nog: "Ik zal je wat geld geven om je beter te laten voelen." Woorden die natuurlijk niet op een tennisveld thuishoren.



De Franse umpire Cedric Mourier kon niet anders dan de de Australiër op het matje te roepen. "Je kan het beter eerst aan mij melden in plaats van te reageren", kreeg Tomic te horen wanneer de fan uit het stadion werd gestuurd. De nummer 19 op de ATP-lijst leek wel stevig uit zijn lood geslagen, want hij verloor de partij uiteindelijk met 6-4, 6-3, 4-6 en 7-6 (7-0).