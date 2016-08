Amerikaanse doelvrouw Hope Solo flipt nadat ze ontslag te horen krijgt

Door: redactie

video Dat de Amerikaanse keepster Hope Solo zes maanden niet voor de VS mag uitkomen, kon u hier eerder al lezen. Dat nu ook haar contract met de nationale ploeg is opgeschort, waardoor ze niet langer betaald wordt, is dan weer nieuw. Een mens zou voor minder uit zijn dak gaan. Dit alles is een gevolg van een incident op de Olympische Spelen in Rio. Solo bestempelde de Zweedse tegenstander als een stelletje lafaards - quotes die haar nog lang zullen achtervolgen.

© getty. © getty. Goalkeeper Hope Solo has informed Seattle Reign FC that she will forgo playing for the club for the remainder of the 2016 season. — Seattle Reign FC (@SeattleReignFC) Tue Aug 30 00:00:00 MEST 2016

De Zweedse vrouwen schakelden op de voorbije Spelen titelverdediger Verenigde Staten uit in de kwartfinales - uiteindelijk beslisten strafschoppen over de partij. Solo hekelde na afloop de defensieve speelwijze van de Scandinavische vrouwen. "We speelden tegen een stelletje lafaards, ik denk niet dat ze ver zullen geraken in het toernooi. Ze speelden erg laf."



Voorzitter van US Soccer, Sunil Gulati, liet de woorden van het Amerikaanse nummer één niet blauwblauw. "De opmerkingen van Hope Solo waren onacceptabel en voldeden niet aan de norm die we voor ogen hebben bij de speelsters van de nationale ploeg."



''Seventeen f*cking years and it's all over!"

De 35-jarige Hope, die in 2015 ook al eens dertig dagen werd geschorst voor slecht gedrag, zei in een reactie aan het Amerikaanse magazine Sport Illustrated dat ze 'bedroefd' is omdat ze zeventien jaar haar leven heeft gewijd aan de ploeg. "Ik deed al het werk van een professionele sporter op de enige manier die ik kende: met passie, doorzettingsvermogen en niet aflatende inzet de beste keeper in de wereld te worden. Niet alleen voor mijn land, maar ook voor de volgende generatie voetbalsters."



Intussen is ook een heftig filmpje opgedoken, waarin Hope Solo het nieuws over haar opgeschort contract - en dus ontslag - verneemt. "Seventeen f*cking years and it's all over!". Meteen daarna liet ze weten dit seizoen niet meer in actie te zullen komen voor haar club Seattle Reign. Ze neemt een sabbatical om weer op haar positieven te komen.