Bulgaarse trainer stapt al na twee uur op na hevig protest van supporters

Door: redactie

30/08/16 - 23u53 Bron: ANP

© EPA.

Boze hooligans hebben er voor gezorgd dat het verblijf van trainer Nikolai Mitov bij Botev Plovdiv slechts twee uur heeft geduurd. Tientallen leden van de harde kern van de oudste club van Bulgarije stapten het trainingsveld op. Zij verzochten de coach op dwingende toon om zijn biezen te pakken. Zo niet, dan zou hem wat overkomen.



Mitov gaf er gehoor aan en kondigde even later zijn afscheid aan. Ook clubeigenaar Roemen Tsjandoerov heeft de club achter zich gelaten. "Ik weet niet wat ik moet zeggen, dit is respectloos", zei hij na de gebeurtenissen.



De hooligans verwijten Mitov dat hij supporter is van Levski Sofia, de grote rivaal van Plovdiv. De 44-jarige coach won als speler de landstitel met Levski.