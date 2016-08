Ondertussen in de onderste regionen van het Engelse voetbal: coach zet zichzelf op de bank naast schooljongen

Bavo Boutsen

30/08/16 - 21u08 Bron: Twitter

Spelers van Luton Town tijdens hun wedstrijd tegen Aston Villa in de League Cup. © photo news.

In de Football league Trophy, ook wel Chechatrade Trophy genoemd, zijn leeftijd en staat van dienst duidelijk twee rekbare begrippen. In deze Engelse bekercompetitie voor clubs uit de twee laagste reeksen van het professionele voetbal komen de trainers met speciale trucjes opzetten om het wedstrijdblad vol te krijgen. Zo zat bij Luton Town FC de 15-jarige Connor Tomlinson op bank, al had die daarvoor wel eerst toestemming moeten krijgen van zijn leerkracht op school.



Bij Exeter City, een ander team dat uitkomt in de bekercompetitie, bedacht de coach dan weer iets totaal omgekeerd om zijn bank te vullen. De 43-jarige Paul Tisdale besloot zichzelf er op te zetten. Alsof dat nog niet genoeg is, zat met Ethan Ampadu naast hem nóg een pas 15-jarige.



Bij Luton Town zijn ze trouwens niet vies van een stunt. Eerder deze maand schakelde de vierdeklasser Aston Villa, een club uit de Championship, uit in de eerste ronde van de League Cup.