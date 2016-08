Zweedse verdediger scoort hattrick. De reden waarom hij erna meteen rood krijgt, is te gek voor woorden

Door: Steven Gijbels

Een flinke portie slapstick uit de derde klasse in Zweden. Norrby IF gaf daar gisteravond Tvaaker een pandoering. 6-1 werd het, met drie goals van verdediger Medi Dresevic. Best bijzonder, zeker omdat de 24-jarige verdediger voor deze partij nog maar één goal ooit in zijn professionele carrière gemaakt had. Toen de derde er bovendien nog eens met een knappe halve volley invloog, was er reden om te feesten. Alleen deed Dresevic dat volgens de scheidsrechter op iets té aparte wijze.



Uitzinnig van vreugde nam hij plaats op de zittribune, om daar te applaudisseren voor zichzelf. Vreugde die van korte duur was: toen de kerel terug het veld betrad, kreeg hij tot zijn grote ontzetting prompt een tweede keer geel onder de neus geduwd. En een preek van enkele van zijn ploegmaats er bovenop. De volgende keer dat Dresevic nog eens scoort, zal hij ongetwijfeld twee keer nadenken.