"Niet slecht voor een wielrenner", dit is de medaillecollectie van trotse eigenaar Fabian Cancellara

Bavo Boutsen

30/08/16 - 00u02 Bron: Instagram Fabian Cancellara

See this Instagram photo by @fabian_cancellara * 1 like

Fabian Cancellara hangt zeer binnenkort zijn fiets aan de wilgen. Enkele weken terug plaatste 'Spartacus' nog een olympisch orgelpunt achter zijn rijkgevulde carrière door in Rio goud te pakken in de tijdrit. Dat bracht zijn totaal op drie olympische medailles. In 2008 veroverde Cancellara ook al goud in de tijdrit en pakte hij zilver in de wegrit.



Met het einde in zicht vond de Zwitser het moment gekomen om zijn collectie eens bij elkaar te rapen en te delen met zijn volgers op Instagram. De meervoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is bovendien duidelijk niet vies van een beetje zelfrelativering. "Zeker en vast niet zoals Michael Phelps, maar toch niet slecht voor een wielrenner", klinkt het bij de tweevoudige olympische kampioen tijdrijden op de weg.