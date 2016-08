"Even checken hoe lang we al bezig zijn", onhandige Monfils vernielt wedstrijdklok op de US Open

Bavo Boutsen

. @Gael_Monfils is battling multiple opponents on the court today. #usopen pic.twitter.com/wO6Sr3Jc7t

De Franse tennisser Gaël Monfils werd tijdens zijn wedstrijd in de eerste ronde van de US Open opgeschikt door een zeer ongewoon voorval. In een poging om een lobbal van zijn tegenstander nog terug in het spel te brengen sprong de Franse speelvogel vol tegen de wedstrijdklok aan. Die viel als gevolg vol tegen hem. Het exemplaar overleefde de val helaas niet, Monfils hield er gelukkig niets aan over.



Sportief verging het Monfils gelukkig iets beter, hij klopte zijn Luxemburgse tgenstander Gilles Muller in drie sets (6-4, 6-2, 7-6) en zit in de tweede ronde.