Schollekes! Spaanse lolbroeken etaleren héél speciaal ritueel vlak voor ze ingelopen worden

Door: Glenn Bogaert

29/08/16 - 18u19

© Twitter.

Vuelta

Er mag ook al eens gelachen worden in de Ronde van Spanje, die laatste grote ronde van het seizoen is immers al zwaar genoeg. En voor een vleugje humor zorgden de thuisrijders en aanvallers Omar Fraile (Dimension Data) en Luis Angel Maté (Cofidis) vandaag vlak voor ze werden ingerekend door een groep achtervolgers. De Spaanse tandem had er net een uitstapje opzitten op de Alto del Mirador del Fito en in de daaropvolgende afdaling en afscheid nemen deden ze in stijl.



Even klinken

Vlak voor hun ex-gezellen met daarbij de Belgen Jan Bakelants, Louis Vervaeke, Ben Hermans en Victor Campenaerts -allen maakten ze deel uit van een lijvige kopgroep van oorspronkelijk 16 stuks- opnieuw kwamen aansluiten, brachten beide lolbroeken een toost uit. Even klinken met de drinkbussen en op 28,5 kilometer van de streep opnieuw hun plekje innemen in een omvangrijker gezelschap. Leuk intermezzo van de Spaanse 'brothers in arms' Fraile en Maté.