Onthutsende beelden uit Schaal Sels: ploegmaat Wiggins van fiets geblazen door laagvliegende helikopter

Door: Glenn Bogaert

29/08/16 - 14u30

video Dat er in de Schaal Sels altijd wat te beleven valt, kon u vorig jaar al zien en ook gisteren was het weer spektakel troef in en rond Merksem. Over de kasseien en grindwegen toonde Wout van Aert zich met zijn uniek crosstalent de sterkste, maar voor een renner van Team Wiggins werd het een ware tocht door de hel.