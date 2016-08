Rallywagen stormt op nietsvermoedende hond af. Ronduit fantastisch hoe dit afloopt

video

Heeft deze hond GELUK gehad zeg. De viervoeter liep op het parcours van de Rally Santa Cruz in Bolivia toen een rallywagen aan hoge snelheid de bocht nam en op het beestje afstormde. Een dodelijke klap leek onvermijdelijk, ware het niet dat Fernando Zuasnabar met zijn bolide plots óver de hond wipte - al dan niet met dank aan een hobbel in de grindweg. Hoe dan ook: de hond wandelde weg, tot grote opluchting van de omstanders die met hun verbazing en blijdschap geen blijf wisten.



We hoeven jullie niet te vertellen dat deze indrukwekkende beelden viraal gaan. In minder dan 24 uur tijd werd het stuntwerk van van de Uruguayaan Zuasnabar al honderdduizenden keren bekeken en gedeeld.