Yari Pinnewaert

29/08/16 - 11u10

video

Wat waren ze ontroostbaar, de knapen van het Japanese Omya. Zij hadden net de finale van de prestigieuze World Challenge Cup in Tokio verloren tegen Barcelona, waarop de jongetjes massaal in tranen uitbarstten. Vervolgens toonden de jonge Catalanen dat ze in hun opleiding meer leren dan enkel voetballen: zo gingen ze een voor een bij hun opponenten langs om die moed in te spreken, een schouderklopje te geven en zelfs te knuffelen. Grote klasse!