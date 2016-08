Musonda Jr. steelt show in winkelcentrum maar is even compleet van zijn melk na interventie van deze dame

Yari Pinnewaert

29/08/16 - 10u00

video

Even verpozen, moet Charly Musonda Jr. gedacht hebben. De middenvelder hield het afgelopen vrijdag met Betis op 0-0 tegen Deportivo, waarna hij van de gelegenheid gebruik maakte om zaterdag de partij van Chelsea en maatje Eden Hazard tegen Burnley bij te wonen. In de rand van zijn bezoek aan Stamford Bridge maakte onze lichtvoetige landgenoot ook zijn opwachting in een winkelcentrum, waar hij met een basketbal het beste van zichzelf gaf - al was de vrouwelijke winkelbediende niet bepaald onder de indruk van Musonda's kunstjes. "Not good", herhaalde ze enkele keren. Waarschijnlijk was het wel al treiterend bedoeld, maar de Chelsea-huurling zelf was duidelijk toch eventjes van zijn melk na haar tussenkomst.