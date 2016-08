Je kat sturen naar een interview: dat neemt deze atleet wel héél letterlijk

Yari Pinnewaert

Voor de echte atletiekliefhebber onder ons is Pierre-Ambroise Bosse geen onbekende. Zo eindigde de Fransman net naast het podium op de Olympische Spelen in Rio op de 800m, waarna hij een best hilarisch interview weggaf: "Rabs, ik weet dat ook jij beter van mij had verwacht. Je had me gezegd een medaille te pakken, maar ik heb het niet gedaan. Sorry!", sprak hij toen voor de camera. Rabs? Wel, dat is de kat van Bosse...



Whiskas

Afgelopen weekend op de atletiekmeeting in Parijs ging de dierenvriend zelfs nog een stapje verder. Deze keer moest hij zich tevreden stellen met de zesde plaats, maar bracht hij zijn grijze viervoeter gewoon mee naar het interview na zijn wedstrijd. "Twee uur voor de wedstrijd verplichtte Rabs me ertoe om Whiskas te eten en daarvoor ben ik toch een beetje kwaad op hem", probeerde Bosse zijn zesde plaats tegenover zijn gesprekspartner te relativeren.