17 seconden: meer had 'Karaté Kid' in MMA niet nodig om opponente KO te schoppen

Yari Pinnewaert

29/08/16 - 07u04

video

Nadat ze de ring eventjes had ingeruild voor een avontuur in 'Dancing With The Stars (het Amerikaanse 'Sterren op de Dansvloer', waarin ze overigens tweede eindigde), stapte Paige VanZant eergisteren in het Canadese Vancouver opnieuw de 'Octagon' in - en hoe! Bec Rawlings zal het alvast geweten hebben: na 17 seconden in de tweede ronde kreeg ze een trap te verduren à la 'Karate Kid', waarna VanZant ter bevestiging ook nog als een bezetene op haar opponente vloog om haar nog wat bij te timmeren. "Ik wilde mijn tegenstander verrassen en ik denk dat ik daar aardig in geslaagd ben. Ik ben klaar om eender waar te vechten met eender wie", aldus VanZant na afloop. Klare taal, als u het ons vraagt...