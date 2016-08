Bosuil was afgelopen namiddag misschien wel getuige van hét doelpunt uit Belgische bekercampagne

Door: Glenn Bogaert

4-1 en dus een vlotte bekernamiddag voor FC Antwerp in de vijfde ronde van de Croky Cup. Doelpunten kwamen er op de Bosuil van oude bekenden Fabien Camus (ex-Genk), Tuur Dierckx (ex-Club), William Owusu (ex-Westerlo) en Stephen Buyl (ex-Cercle), maar ook de bezoekers deden hun duit in het zakje met iets na het uur een wereldgoal van Thijs Schrauwen. De speler van Zwarte Leeuw veroverde de bal nog voor de middenlijn en zag doelman Debaty van 'The Great Old' ver uit zijn doel staan. Ideaal voor een meesterlijke lob en die ging perfect binnen. Nu al het doelpunt uit de nog jonge bekercampagne? Toch een serieuze kandidaat in ieder geval.