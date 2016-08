Hoe het steil bergaf kan gaan met carrière: poedelnaakte Europese kampioen zet wedstrijd op zijn kop

Lars Elstrup in een notendop: gewezen Deense spits, verrassend Europees kampioen met zijn land in 1992, door zware depressies gestopt op zijn 30e. Sinds vrijdag is hij ook streaker.

De intussen 53-jarige Elstrup liep tijdens de competitiewedstrijd tussen Randers FC, één van zijn ex-clubs, en Silkeborg IF naakt over het terrein en trakteerde het publiek op een handstand en een paar gekke bewegingen. Wat Elstrup precies gebeten had, is nog niet duidelijk. "We wéten het niet. Het is bijzonder verontrustend om hem zo te zien", reageerde Randers-voorzitter Michael Gravgaard bezorgd.



Sekte

Elstrup is een voorbeeld van hoe snel het bergaf kan gaan. In 1992 kroonde de Deen zich nog verrassend tot Europees kampioen, maar amper één jaar later stopte hij met voetballen. De druk om te presteren was hem te veel geworden: hij belandde in een zware depressie en ondernam verschillende zelfmoordpogingen. Een obscure boeddhistische sekte werd zijn 'redding'. "Ik had schrik om fouten te maken en vluchtte naar een plaats waar ik gelukkiger zou zijn", aldus de gewezen aanvaller. Vanaf dan bepaalde 'Solens Hjerte' - 'Hart van de zon' - zijn leven.



'Stromende rivier'

Geluk zou hij er niet vinden, goede manieren evenmin. In 1999 werd Elstrup opgepakt omdat hij naakt tegen een kind aanschuurde. Twee jaar later werd hij in de boeien geklonken nadat hij zijn gevoeg had gedaan op Trafalgar Square in Londen. Nu leidt de Deen een teruggetrokken bestaan en liet hij zijn naam veranderen in 'Darando' - wat zoveel betekent als 'stromende rivier'.