American football-speler blijft uit protest zitten tijdens volkslied

Door: redactie

27/08/16 - 20u57

Colin Kaepernick. © reuters.

In de Verenigde Staten zijn ze trots op hun land en voor elke sportwedstrijd gaan spelers en toeschouwers massaal staan bij het spelen van het volkslied. Colin Kaepernick, die bij San Francisco 49ers speelt, bleef gisteren tegen Green Bay Packers uit protest zitten. "Ik ga niet staan voor een land dat zwarte en gekleurde mensen onderdrukt", aldus Kaepernick, die zich geregeld uitlaat over politiegeweld in de VS, tegen NFL.com.