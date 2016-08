Bolt strikes again: nieuw uitje eindigt ditmaal met (minstens) zes vrouwen in hotelkamer

Door: redactie

27/08/16 - 13u22 Bron: Daily Mail

I dont care how fast he runs or his bank bal he's ugly! Usain Bolt parties in London https://t.co/V6gdoq5cRA via https://t.co/09l52CLQem

Zoals u de voorbije dagen hier al kon lezen, heeft Usain Bolt onlangs (zondag om precies te zijn) 30 kaarsjes mogen uitblazen. Dat moest natuurlijk gevierd worden. Stevig gevierd worden zelfs, want afgelopen nacht trok de Jamaicaanse sprintbom er voor de vierde nacht op vijf op uit in de Engelse hoofdstad Londen. En dat deed hij natuurlijk niet alleen. Samen met een hele groep dames begon Bolt zijn avond in het Novikov-restaurant in Mayfair, waarna het al snel naar de clubs ging in West End. Rond 5 uur was de uitgaanshonger van Bolt & co gestild, waarna een deel van het gezelschap (Daily Mail heeft het over minstens zes vrouwen) naar de hotelkamer van de olympische veelvraat trok. Benieuwd wat vriendinnetje Kasi Bennett van de fratsen van Bolt vindt...



