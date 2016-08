Ook deze man weet nu hoe de Duivels zich voelden, zo'n twee jaar geleden in Salvador

Yari Pinnewaert

27/08/16

Weet u nog, die bewuste 1 juli 2014 in de Arena Fonte Nova in het Braziliaanse Salvador? Daar knalden de Rode Duivels gretig op het doel van de Verenigde Staten, maar daarin stond toen ene Tim Howard de wedstrijd van zijn leven te spelen. Het sluitstuk zorgde er vrijwel in zijn eentje voor dat De Bruyne & co verlengingen nodig hadden, maar hij kon niet voorkomen dat zijn team met 2-1 verloor. Afgelopen nacht een gelijkaardig verhaal voor de doelman van de Colorado Rapids: hij verloor met zijn ploegmaats met 2-1 bij Salt Lake, maar wéér pakte hij uit met enkele wereldsaves. Of wat dacht u dan van de penalty die hij op bovenstaande beelden uit zijn doelvlak ranselt?



Javier Morales, de man die de strafschop miste, weet nu alvast hoe onze Rode Duivels zich die avond moeten gevoeld hebben...