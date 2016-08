Max Verstappen, de man die sneller van vriendin verandert dan van bolide

Door: redactie

27/08/16 - 11u15 Bron: Bild, Sky

Het nog prille liefdesleven van Formule 1-talent Max Verstappen is, op z'n zachtst gezegd, nu al vrij turbulent te noemen. Twee maand nadat hij de 23-jarige Zweedse autopilote Mikaela Ahlin-Kottulinsky inruilde voor Joyce Godefridi, een Belgische marketingstudente en model, behoort ook die romance al tot het verleden. "Het ging gewoon niet tussen ons", aldus 'Mad Max' tegenover Sky. Het lijstje veroveringen van Verstappen wordt zo steeds langer, want eerder had hij ook al iets met de Amerikaanse Sabré Cook en de Nederlandse Seychelle de Vries, de zus van McLaren-talent Nyck de Vries. Of hoe Verstappen sneller van lief, dan van bolide lijkt te wisselen...