West Ham-supporter doet bijnaam 'The Hammer' alle eer aan

Door: redactie

26/08/16 - 20u20

video

Wat een baalavond werd het gisteren voor West Ham United. De Engelse subtopper leek de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League voor het grijpen te hebben nadat het in de heenmatch tegen de Roemeense landskampioen Astra Giurgiu 1-1 gelijk had gespeeld. In het Olympic Stadium, de nieuwe voetbaltempel, liep het echter helemaal mis. Teixeira schoot de bezoekers op slag van rust op voorsprong en de Roemenen hielden na de pauze wonderwel stand.



Ook in de tribunes wisten de supporters van 'The Hammers' met hun frustratie geen blijf. Één supporter deelde zelfs twee vuistslagen uit aan een andere persoon (Engelse media maken gewag van een 'verdwaalde' Roemeense supporter die in het foute vak zat) waarna de arme man wordt weggevoerd door de security. De knokpartij werd gefilmd en op sociale media geplaatst. Na de match bevestigde 'Metropolitan Police' dat één persoon werd gearresteerd.



Bij West Ham veroordelen ze het geweld en gaan ze zelfs nog een stapje verder. "Dit gedrag heeft geen plaats in het voetbal en we zullen er alles aan doen om de verdachten op te sporen. Elke geïdentificeerde hooligan mag zich aan een levenslange schorsing verwachten en komt het stadion nooit meer binnen", zei een woordvoerder tegen Daily Mail.