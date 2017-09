Engelse bondscoach van 'Lionesses' ontslagen na "onbehoorlijk gedrag" met vrouwelijke speelsters

Mark Sampson versus Eni Aluko. © photo news.

De Engelse voetbalbond FA heeft Mark Sampson, de bondscoach van het nationale vrouwenelftal, ontslagen wegens "onbehoorlijk en onaanvaardbaar" gedrag in zijn tijd als coach van vrouwenploeg Bristol Academy.

Sampson werkte vier jaar voor Bristol, voordat hij als bondscoach aan de slag ging. De FA zegt vorige week een onderzoeksrapport uit 2014 naar zijn gedrag bij Bristol te hebben ontvangen. "Volgens ons staat daar bewijs in van onbehoorlijk en onacceptabel gedrag voor een coach. Op basis daarvan hebben we besloten het contract met Mark op te zeggen", aldus de bond in een verklaring.



Ebola

Sampson lag al langer onder vuur. Zo beschuldigde de in Nigeria geboren international Eni Aluko, aanvalster van Chelsea en de Gouden Schoen van vorig jaar, hem van het maken van racistische opmerkingen. Toen de Engelsen in november 2014 op Wembley tegen Duitsland speelden, vertelde Aluko in gesprek met 'The Guardian' onlangs wat zich een dag eerder afspeelde. "We zaten in een hotel. Op de muur hing een lijst met namen van familie en vrienden die de wedstrijd zouden komen bezoeken. Ik zat naast Mark en toen ik hem vertelde dat er familie van mij uit Nigeria zou komen kijken, zei hij: 'Nigeria? Zorg ervoor dat ze geen ebola meebrengen'."



Dinsdag nog op bank

De FA sprak hem daarvan vrij, maar moest het onderzoek naar Sampson heropenen toen er nieuwe beschuldigingen kwamen. Zelf heeft hij altijd stellig ontkend racistische uitspraken te hebben gedaan. Sampson zat dinsdagavond nog op de bank bij Engeland tijdens het WK-kwalificatieduel met Rusland (6-0). De speelsters van Engeland vierden de doelpunten uitbundig met hun bondscoach. Engeland strandde dit jaar in de halve finale van het EK na een nederlaag van 3-0 tegen Nederland.