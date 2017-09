Voorzitter UEFA wil strengere transferregels: "Het moment is daar, het is mijn doel"

Bewerkt door Glenn Van Snick

20/09/17 - 11u39 Bron: ANP

© photo news.

Als het aan Aleksander Ceferin ligt, komt er een einde aan de gekte op de transfermarkt in de voetbalsport. De voorzitter van de Europese bond UEFA zei vandaag tijdens een bijeenkomst in Genève dat de grens bereikt is.