Bondscoach Ives Serneels over aantal Red Flames in buitenland: "Intensieve scouting neem ik er maar al te graag bij"

19/09/17 - 16u16 Bron: Eigen berichtgeving

Vanavond starten de Red Flames aan hun WK-kwalificatiecampagne tegen Moldavië. In de selectie van bondscoach Ives Serneels maar liefst twaalf dames die over de Belgische grens actief zijn. Ter vergelijking: toen Serneels in 2011 het roer overnam van Anne Noë, speelden er slechts vier meisjes in het buitenland. Een opvallende statistiek, maar niet geheel onlogisch volgens de bondscoach: "Het zegt alles over de vooruitgang die de Red Flames de afgelopen jaren hebben geboekt."

Janice Cayman (Florida State University), Lorca Van De Putte (FC Twente), Heleen Jaques (Herforder SV) en Lenie Onzia (VV Venlo). Dat waren ze, de Flames actief in het buitenland én in de selectie voor de oefeninterlands tegen Noord-Korea (24/05/2011) en Frankrijk (15/06/2011). De twee duels waren de eerste opdrachten van de nieuwbakken coach Ives Serneels. Het nationale vrouwenvoetbal moest toen nog boven water komen.



Vandaag een totaal ander verhaal. Maar liefst 12 van de 26 speelsters in de selectie tegen Moldavië verdienen hun strepen in het buitenland. Tessa Wullaert kent u allemaal, maar ook in Nederland, Italië, Frankrijk en Engeland maken onze nationale voetbaldames furore. Op zes jaar tijd een niet te onderschatten evolutie, ziet ook Ives Serneels.



"Ik was me nog niet helemaal bewust van die opmerkelijke statistiek, maar het zegt veel over de vooruitgang die wij - zowel het team als de individuele speelsters - hebben geboekt. We zijn in 2011 begonnen aan een project om talenten om te vormen tot topsportsters. Dat vraagt tijd en we zijn er nog niet, maar op dit moment zitten de meisjes wel al in een fase waarin ze kunnen inschatten welke stappen ze nog moeten zetten om die laatste halte te bereiken. Voor sommige meisjes - die daar écht klaar voor zijn - is dat een avontuur in het buitenland. Maar andere meisjes blijven doelbewust in België omdat ze zich hier beter voelen. Voor mij een even verstandige beslissing." Lees ook

Negen euro © photo news. Al is de hoofdtrainer er zich van bewust dat een buitenlands avontuur toch een meerwaarde oplevert. "Bij sommige clubs in Nederland, Duitsland of Engeland wordt het vrouwenvoetbal op semi-professioneel of zelfs professioneel niveau bedreven. Ze trainen daar zes of zeven keer per week. Door de beperkte middelen is dat bij de Belgische clubs (nog) niet mogelijk. Het is dus zeer belangrijk dat de meisjes die in België spelen, individueel een extra tandje bijsteken om het gewenste niveau toch te bereiken. Gelukkig beseffen die meisjes dat heel goed."



Door het toegenomen aantal Flames met een buitenlandse werkgever is er ook voor Serneels de afgelopen jaren heel wat veranderd. We denken in eerste instantie aan de scouting. "Alles begint met een goede planning om die meisjes op een waardige manier te kunnen volgen. Soms bekijk ik ze in het stadion, maar vaak werk ik ook via een livestream. De Duitse federatie stelt soms een stream ter beschikking en de Noorse matchen kan ik kopen voor negen euro. Er zijn dus heel wat mogelijkheden om de meisjes op te volgen. Het is misschien allemaal wat intensiever nu de dames in diverse competities spelen, maar ik neem die extra taak er maar al te graag bij."



Toch ziet Serneels ook een keerzijde van de medaille. "Als ik de meisjes in levenden lijve zie, merk ik sneller hoe ze zich in hun vel voelen wanneer ze de bal verliezen of de tegenstander scoort. Op een scherm is dat moeilijker te achterhalen. Daarom bel ik vaak met die dames om toch ook met hen dat persoonlijk contact te hebben. Ik vind dat zeer belangrijk, want we proberen echt wel ieder meisje de aandacht te geven die het verdient." © photo news.