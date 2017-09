Conflict over hun loon: Deense voetbalvrouwen blijven in staking

Bewerkt door: PL

18/09/17 - 06u47 Bron: Belga

Denemarken was op het voorbije EK nog verliezend finalist. © photo news.

Het rommelt bij de Deense voetbalbond (DBU). De nationale vrouwenploeg en de DBU vinden maar geen vergelijk over de verloning van de speelsters.

Het conflict draait rond het tewerkstellingsstatuut van de vrouwen. De DBU is van oordeel dat vrouwen niet langer als werknemers van de bond kunnen worden beschouwd, tot groot ongenoegen van de Deense spelersorganisatie (PFA). Beide partijen onderhandelen al negen maanden om tot een vergelijk te komen. De DBU deed in de aanloop naar de wedstrijd tegen Nederland een nieuw, tijdelijk voorstel dat te nemen of te laten was tegen zaterdagmiddag. De speelsters besloten het voorstel niet te aanvaarden en weigerden om de vriendschappelijke partij te spelen.



Tegenvoorstellen

Een dag later deed de PFA op haar beurt twee tegenvoorstellen. Eén van de twee voorzag in een jaarlijkse financiële bijdrage van de mannen. Zij toonden zich bereid om elk jaar bijna 70.000 euro van hun eigen premies af te staan aan de vrouwelijke collega's. De DBU kon zich hier niet in vinden en verwierp beide voorstellen.



Dinsdag staat voor Denemarken een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije op het programma. De PFA laat weten dat de speelsters alles in het werk stellen om een akkoord te vinden en de wedstrijd af te werken. Bij de DBU valt te horen dat indien de staking verder zou gaan, de bond "andere speelsters moet zoeken of zich zal moeten terugtrekken". Denemarken was het voorbije EK, waar ook de Red Flames aan deelnamen, nog verliezend finalist tegen gastland Nederland.



In september vorig jaar deed Ives Serneels, de bondscoach van de Red Flames, nog een oproep aan de Rode Duivels om een deel van hun premie af te staan om andere takken binnen de voetbalbond financieel te helpen.