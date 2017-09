Red Flames krijgen donderdag Oranje op bezoek in oefenduel

Door: redactie

12/09/17 - 14u08 Bron: ANP

© photo news.

De Nederlandse voetbalvrouwen spelen nu donderdag een oefeninterland tegen de Red Flames. Dat gebeurt om 16 uur in Tubeke, in een wedstrijd achter gesloten deuren. Normaliter had Oranje geoefend in en tegen Denemarken, maar die match gaat niet door. De Deense voetbalvrouwen hebben een conflict over arbeidsvoorwaarden met de Deense voetbalbond en ze komen er voorlopig niet uit. Nederland en Denemarken stonden ruim een maand terug in Enschede in de finale van het EK. Oranje won met 4-2 en pakte zo voor het eerst in de geschiedenis de Europese titel.