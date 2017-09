Ook Zidane roert zich: "Transfermarkt moet sluiten wanneer competitie hervat"

Bewerkt door Glenn Van Snick

Zinédine Zidane staat achter de beslissing van de Premier League om geen (inkomende) transfers in de zomer meer toe te laten eens de competitie is herbegonnen. "Ik denk wat de meeste mensen denken. De transfermarkt moet sluiten wanneer de competitie hervat. Eens de competitie officieel herbegint, moet het eindigen. Dat staat als een paal boven water", zo vertelde de coach van Real Madrid vandaag tijdens een persmoment.

De clubs in de Premier League kwamen gisteren overeen dat de mercato in Engeland voor de start van het seizoen 2018-2019 zal sluiten. Dat maakt het voor de coaches makkelijker werken omdat het de kans op spelersverloop gevoelig verkleint eens het weer om de knikkkers gaat.



"Je kan een team niet gaan veranderen in de loop van een competitie", zegt Zidane. "Dat is wat ik ervan denk en het is een mening die vele mensen in het voetbal delen."



UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin liet in een interview met The Times verstaan dat ook hij een kortere transferperiode wil. "Het is geen goeie zaak dat een speler een competitie start bij een club en bij de sluiting van de markt voor een andere club uitkomt", stelde hij.



In heel wat Europese landen, waaronder België, eindigt de zomermercato op 31 augustus om middernacht. Vaak worden in de dagen en uren voor die deadline nog heel wat spelers bij een nieuwe club geplaatst die zo een gemiste competitiestart wil goedmaken. De prijzen swingen in die periode vaak de pan uit.