FIFA gaat 'middelvinger' van Dele Alli toch onderzoeken

De Wereldvoetbalbond FIFA is een disciplinaire procedure begonnen tegen de Engelse international Dele Alli. De 21-jarige middenvelder van Tottenham stak maandag in het WK-kwalificatieduel tegen Slovakije (2-1 winst) zijn middelvinger op.

Het gebaar (lees hierover meer op deze pagina) werd vastgelegd door de camera's en al snel werd gesteld dat de middelvinger was bedoeld voor de Franse scheidsrechter Clement Turpin. Dele Alli liet achteraf in een tweet weten dat het om een grapje met ploegmaat en "goeie vriend" Kyle Walker ging. Hij voegde er excuses aan toe "als iemand zich beledigd zou voelen".



Een woordvoerder van de FIFA laat vrijdag weten dat het gebaar wordt onderzocht. "We bevestigen dat er een disciplinaire procedure is opgestart na het incident. Meer commentaar geven we niet", luidt het.



Bij een veroordeling staat Dele Alli mogelijk enkele wedstrijden aan de kant.



Engeland leidt in zijn WK-kwalificatiegroep autoritair met 20 op 24 voor Slovakije (15 ptn) en Slovenië en Schotland (14 ptn). Op 5 oktober ontvangen de Engelsen in Wembley Slovenië en kunnen ze hun ticket voor het WK 2018 verzekeren.