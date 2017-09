Serneels maakt selectie bekend voor eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië

Bewerkt door: XC

7/09/17 - 14u00 Bron: Belga

Ives Serneels, de bondscoach van de Red Flames, heeft zijn 26-koppige selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijd van 19 september tegen Moldavië.

In vergelijking met het EK is er geen plaats voor Heleen Jaques, Lorca Van De Putte, Sara Yuceil en de gestopte Imke Courtois. Charlotte Tison, Lore Vanschoenwinkel, Silke Vanwynsberghe, Sarah Wijnants, Kassandra Missipo, Jassina Blom en Chloé Vandevelde zijn nieuw in de selectie.



Tison, Wijnants en Blom zaten wel in de voorselectie voor het EK, maar haalden de definitieve selectie niet. Missipo zat wel in die definitieve selectie, maar werd in laatste instantie om disciplinaire redenen thuis gelaten.



Selectie:



Doelvrouwen: Nicky Evrard (FC Twente/Ned), Diede Lemey (Verona/Ita), Justien Odeurs (USV Jena/Dui)



Verdediging: Maud Coutereels (Lille/Fra), Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Charlotte Tison (Anderlecht), Nicky Van den Abbeele (Ajax/Ned), Lore Vanschoenwinkel (KRC Genk), Silke Vanwynsberghe (AA Gent), Aline Zeler (Anderlecht)



Middenveld: Julie Biesmans (Bristol City/Eng), Tine De Caigny (Anderlecht), Kassandra Missipo (AA Gent), Lenie Onzia (Anderlecht), Davina Philtjens (Ajax/Ned), Elien Van Wynendaele (AA Gent), Sarah Wijnants (Standard)



Aanval: Jassina Blom (FC Twente), Janice Cayman (Montpellier/Fra), Jana Coryn (Lille/Fra), Yana Daniëls (Bristol City/Eng), Chloé Vande Velde (AA Gent), Elke Van Gorp (Anderlecht), Davinia Vanmechelen (KRC Genk), Tessa Wullaert (VfL Wolfsburg/Dui).