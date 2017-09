Voorzitter Europese voetbalbond over beperking op aantal contractspelers: "Er moet iets gebeuren"

Bewerkt door Glenn Van Snick

7/09/17 - 13u11 Bron: Belga

© photo news.

De Sloveense voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, Aleksander Ceferin, heeft in een interview tijdens het Duitse tv-programma Sportschau laten weten dat hij een beperking wil invoeren op het aantal contractspelers bij clubs. "Zo kunnen we het verhuren van spelers verminderen", aldus Ceferin die ook denkt aan een salarisplafond voor de spelers.

Ceferin, wil na de roerige transferzomer van 2017 veranderingen op het gebied van Financial Fair Play en pleit voor een begrenzing van het aantal contractspelers per club. "We moeten het systeem aanpassen en moderniseren. Het gat tussen de grote en de kleine clubs wordt steeds groter", zegt Ceferin.



Engels kampioen Chelsea bijvoorbeeld verhuurt momenteel 33 spelers. Slechts zeer sporadisch slaagt zo'n huurspeler erin door te dringen tot het eerste elftal van de Blues, bijvoorbeeld Thibaut Courtois. Maar meestal worden deze spelers met winst doorverkocht, zoals gebeurde met Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.



De 49-jarige Sloveen die vorig jaar Michel Platini opvolgde als voorzitter van de UEFA, denkt de ontwikkeling van de torenhoge afkoopsommen niet te kunnen stoppen. "Maar we kunnen het proces wel vertragen, er moet alleszins iets gebeuren."



Eerder zei Ceferin al dat hij het Engelse voorstel steunt om de zomerse transferperiode in te perken. De UEFA denkt erover de deadline te vervroegen naar eind juli.