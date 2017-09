Zuid-Afrika en Senegal moeten opnieuw aan de slag na wedstrijdvervalsing in WK-kwalificatiewedstrijd

DMM

6/09/17 - 22u50 Bron: Belga

© afp.

De FIFA zal de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Senegal in de kwalificaties voor het WK voetbal 2018 in Rusland laten herspelen. Op 12 november 2016 won Zuid-Afrika met 2-1 van Senegal, maar de wedstrijd moet herspeeld worden omdat ze onrechtmatig beïnvloed werd door scheidsrechter Joseph Lamptey, die levenslang geschorst werd voor wedstrijdvervalsing.

Lamptey ging nog in beroep tegen zijn straf, maar deze werd nu bevestigd door het Sporttribunaal TAS. De wedstrijd zal herspeeld worden tijdens het interlandluik in november. De FIFA gaf nog mee dat het besluit bevestigd zal worden op de volgende vergadering van het desbetreffende comité op 14 september.



De FIFA besloot Lamptey levenslang te schorsen omdat hij het resultaat van de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Senegal "onrechtmatig beïnvloed had". Zo gaf hij Zuid-Afrika een onterechte strafschop voor vermeend handspel en speelde hij ook bij het tweede doelpunt van Zuid-Afrika een dubieuze rol.



Senegal en Zuid-Afrika zijn onderverdeeld in groep D van de kwalificaties voor Afrikaanse landen voor het WK 2018. Senegal staat derde met vijf punten, Zuid-Afrika vierde met vier punten. Burkina Faso en Kaapverdië delen de leiding van de groep met zes punten. Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor het WK in Rusland.