Test: ben jij slim genoeg om scheidsrechter te worden?

Door: redactie

7/09/17 - 06u00

Erik Lambrechts © photo_news.

De heren scheidsrechters die in juli niet slaagden voor hun testen krijgen vanavond een herkansing. Dat geldt ook voor semi-prof Erik Lambrechts, die enkele maanden geleden niet de beoogde 70 procent haalde op zijn theoretische examen. Hoongelach was zijn deel, maar hoeveel zou ú er eigenlijk van bakken op zo'n examen? HLN.be zocht en vond tien scheidsrechterlijke vraagstukken die niet zouden misstaan op het theoretische proefwerk van morgen.



Heeft u de parate kennis van een topref, of blijft u toch beter aan de zijlijn staan met de boodschap aan de ref dat een brilletje in het Kruidvat 5 euro kost? Doe hier de test!